Эксперты считают, что Кремль лишь хочет повлиять на помощь Украине от Запада.

Кремль, скорее всего, использует предложения африканских лидеров для своих информационных операций, чтобы замедлить помощь Запада для Украины. Москва может использовать ситуацию для укрепления связей с Африкой.

По мнению аналитиков Института изучения войны, Москва не демонстрирует никакого намерения конструктивно участвовать в каком-либо мирном процессе. Ранее ISW оценивала, что Кремль регулярно сигнализировал о ложной готовности вести переговоры об урегулировании войны, чтобы побудить Запад пойти на уступки и отговорить западных официальных лиц от дальнейшей поддержки Украины.

Кроме того, РФ активизировала эти усилия, чтобы создать условия для своего наступления зимой-весной 2023 года, и, вероятно, повторно усиливает эту информационную операцию, чтобы ослабить западную поддержку Украины во время контрнаступательных операций.

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Кремль также использовал столь же расплывчатый мирный план, представленный Китаем весной 2023 года, для усиления этой информационной операции и пока не пытался излагать широкие предложения, содержащиеся в этом плане. Вместо этого Кремль попытался использовать заявленный интерес Китая к переговорам по урегулированию войны в Украине, чтобы добиться желаемых более тесных связей с Китаем. Россия, скорее всего, воспользуется поддержкой этих африканских государств для укрепления двусторонних и многосторонних контактов.

Визит африканской делегации в Украину - что известно

6 июня в Киев прибыла африканская делегация во главе с президентом Сенегала Макки Саллом и лидером Южной Африки Сирилом Рамафосом. При этом около 11:00 российские оккупанты атаковала Киевскую область и столицу крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал".

В Минобороны отметили, что ракетной атакой на Киев во время визита африканской делегации Россия пыталась произвести впечатление на "гостей" и показать себя как страну, которая якобы может победить.

В свою очеред советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что делегация африканских стран приехала, чтобы попросить о приостановке действия ордера МКС на арест президента РФ Владимира Путина.

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