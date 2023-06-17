Александр Коваленко отметил, что цель оккупантов непонятна.

Атака российских оккупантов на Киев во время визита африканской делегации вызывает много вопросов. Применение ракет "Кинжал" и "Калибр" могло быть обусловлено попыткой попасть в какой-то объект, который они считают важным.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, поведение россиян сегодня очень странное, ведь крылатыми ракетами они обычно бьют ночью.

"Именно ночью выше вероятность прорыва ПВО такими ракетами. Но они сделали это днем, когда у нас находилась африканская делегация. Но чем именно руководствовались оккупанты – сказать трудно. Африканцы – это же фактически их союзники", – отметил эксперт в комментарии ТСН.

При этом он указал, что в этот раз цель российской атаки вызывает лишь вопросы.

"Не исключено, что они пытались нанести удар по какому-то объекту, который считают очень важным и им нужно было сделать это очень-очень быстро. Даже не стали ждать ночи и осуществили этот пуск. По-моему, он преследовал цель одновременно и отвлечения внимания и на север, и на юг. То есть, рассредоточение внимания нашей ПВО. Но, как видим, этого не смогли достичь", – подытожил Коваленко.

Визит африканской делегации в Киев 16 июня 2023 - главные новости

Утром 16 июня в Киев прибыла делегация во главе с президентом Сенегала Макки Саллом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосом.

Около 11:00 в Киеве и области прозвучала воздушная тревога. Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Украинская ПВО уничтожила все цели.

Представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что африканские лидеры должны осознать истинные намерения президента РФ Владимира Путина относительно войны против Украины после сегодняшней ракетной атаки.

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