РФ не смогла убедить национальные и международные группы в своей способности защитить евреев на своей территории.

Власти РФ избегают внедрения наказаний за антисемитский погром в Махачкале (Дагестан), поскольку боится разгара недовольства действиями Кремля.

Как сообщается в отчете Института изучения войны (ISW), российские чиновники довольно риторически просигнализировали о поддержке борьбы с антисемитскими акциями после беспорядков 29 октября. Однако это не помогло убедить национальные и международные группы в способности России защитить евреев на территории страны.

Впоследствии еще и пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила предупреждение Израиля о поездках на Северный Кавказ как "антироссийские" действия. Она также подчеркнула, что власти РФ на всех уровнях достаточно уделили внимание событиям в Дагестане.

Видео дня

В то же время российские власти в других регионах Северного Кавказа выразили обеспокоенность по поводу возможности подобных беспорядков. Так, 1 ноября администрация города Сунчжи в Республике Ингушетия объявила об усилении охраны в аэропорту Магас после распространения слухов о прибытии самолета, предположительно из Израиля, в ночь на 1 ноября.

Российское государственное издание "Известия" в тот же день сообщило, что Федеральная служба безопасности России задержала в Ингушетии неустановленное количество мужчин, которые организовывали демонстрацию в аэропорту "Магас" в ночь на 30 октября.

Антисемитские беспорядки в Дагестане

На фоне операции Израиля в Газе жители Дагестана устраивали антисемитские акции протеста. Они требовали выселить "этнических евреев" и не впускать в республику граждан Израиля. Позже группа людей ворвалась на территорию аэропорта, выкрикивая антисемитские лозунги и разыскивая евреев.

По мнению экспертов, это свидетельствует, что в России усиливается радикализация и фракционность.

В то же время сами чиновники обеспокоены из-за ослабление авторитарного контроля в регионах на периферии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: