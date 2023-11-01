На фоне беспорядков власти Чечни призвали стрелять в митингующих.

Реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки в Республике Дагестан 29 октября свидетельствует о все большей обеспокоенности российских чиновников из-за ослабления авторитарного контроля в регионах на периферии РФ.

Как сообщается в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), Кадыров в ответ на беспорядки в Дагестане, высоко оценил обвинения президента России Владимира Путина в том, что якобы Запад отвечает за организацию этого инцидента, а сделано это для дестабилизации России.

Впоследствии он призвал чеченских силовиков немедленно задерживать инициаторов любых возможных беспорядков в Чечне или "сделать три предупредительных выстрела в воздух, а четвертый - в голову".

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"Реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, прежде всего, обеспокоен сохранением восприятия своей непоколебимой поддержки Путина, а во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая насильственным ответом на потенциальные будущие беспорядки", - отметили в ISW.

Антисемитские беспорядки в Дагестане

Как сообщал УНИАН, на фоне операции Израиля в Газе жители Дагестана устраивали антисемитские акции протеста. Они требовали выселить "этнических евреев" и не впускать в республику граждан Израиля. Более того - группа людей ворвалась на территорию аэропорта в Махачкале, выкрикивая антисемитские лозунги и разыскивая евреев. Позже это переросло в столкновение с силовиками.

В России сразу в седьмую обвинили украинские спецслужбы. Как объясняют эксперты, в российском обществе усиливается радикализация и фракционность, продемонстрировавшие беспорядки в Махачкале. Попытки обвинить в беспорядках в Дагестане Украину или Запад позволяют российским чиновникам избежать ответственности за усиление радикальных настроений.

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