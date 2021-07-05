37-летний Джоуи Честнат побил собственный прошлогодний рекорд, проглотив 76 хот-догов за 10 минут.

Житель американского Уэстфилда, штат Индиана, Джоуи Честнат одержал 14-ю победу в мужской части ежегодных соревнований по поеданию хот-догов на скорость Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest.

Мужчина съел 76 хот-догов за 10 минут, побив свой прошлогодний мировой рекорд в 75 хот-догов, передает AP.

В женской части конкурса всех конкурентов обошла Мишель Леско из Тусона, штат Аризона. Ей удалось съесть 30 хот-догов за 10 минут.

При этом действующая чемпионка и рекордсменка среди женщин Мики Судо пропустила соревнования в этом году, поскольку уже через несколько недель ожидает рождения ребенка от своего коллеги по съедобным состязаниям Ника Вери: он также боролся за мужской титул, но проиграл.

Мировой рекорд по поеданию хот-догов

Американский конкурс по поеданию хот-догов на скорость Nathan's Hot Dog Eating Contest устраивается в Нью-Йорке ежегодно 4 июля компанией Nathan's Famous с 1972 года.

Читайте такжеУченый выяснил, сколько хот-догов может съесть человек за 10 минутПо правилам участники стоят на платформе за длинным столом с напитками и знаменитыми хот-догами Натана. Многие используют воду или другие напитки.

Хот-догам позволяют немного остыть после приготовления на гриле, чтобы участники не обожглись. За 10 минут участники конкурса должны попытаться съесть как можно больше этого блюда.

Джоуи Честнат, весящий около 100 кг при росте в 1,83 м, бьет мировые рекорды по поеданию хот-догов на конкурсе с 2007 года.

В 2019 году он завоевал двенадцатый титул, съев за 10 минут 71 хот-дог, но не смог побить свой предыдущий грандиозный результат в 74 хот-дога. Однако уже в 2020-м Честнат проглотил 75 хот-догов, установив на соревнованиях очередной новый мировым рекорд.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова