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Американец съел 75 хот-догов за 10 минут и установил рекорд (фото)

05:31, 05 июля 2020
Курьёзы
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Джоуи Честнат победил в коркурсе / фото REUTERS

Американец Джоуи Честнат по прозвищу «Челюсти» побил свой же мировой рекорд в соревновании по поеданию хот-догов, передает телеканал ESPN.

По данным телеканала, Честнат проглотил за 10 минут 75 хот-догов.

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Прошлый рекорд был установлен Честнатом в 2018 году, тогда он съел 74 хот-дога.

На этом же конкурсе американка Мики Судо установила новый рекорд по поеданию хот-догов среди женщин, проглотив 48 с половиной хот-догов за 10 минут.

Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов.

Мики Судо / фото REUTERS

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