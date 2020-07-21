Домашний хот-дог: как приготовить вкусную закуску

Такое вкусное лакомство совсем несложно сделать дома.

Вкусный и сытный хот-дог совсем несложно приготовить дома.

Булочки можно испечь дома или взять готовые. В качестве добавки к сосиске или колбаске могут использоваться различные ингредиенты: свежие или маринованные овощи, фасоль, сыры, бекон, салат-латук, разнообразные соусы и многое другое.

Домашний хот-дог в дрожжевом тесте

Для булочек

Мука - 400 г

Дрожжи - 20 г

Вода - 200 мл

Сухое молоко - 2 ст.л.

Топленое масло - 2 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 2 ч.л.

Для начинки

Яйца - 2 шт.

Крабовые палочки - 4 шт.

Майонез - 50 г

Петрушка - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Топленое масло - 1 ст.л.

Огурцы - 1 шт.

Сосиски - 6 шт. (или 12 маленьких)

Томатный соус - 3 ст.л.

Горчица зернистая - 2 ч.л.

Приготовление теста. В миску просеять муку, добавить соль, сахар и сухое молоко. Перемешать ингредиенты в миске, сделать лунку. В чашке смешать воду с дрожжами до однородности и влить в лунку.

Начать вымешивать ложкой. В процессе добавить растопленное масло. Замесить, насколько это возможно, ложкой. Выложить тесто на стол и дать отдохнуть. Миску вымыть и слегка смазать ее сливочным маслом.

Тесто вымесить руками до однородности. Через 10 минут замеса оно станет достаточно мягким. Выложить тесто в миску, затянуть пленкой и оставить его на расстойку, пока оно не возрастет в 2 раза, на это уйдет примерно от 30 до 60 минут.

Затем обмять тесто, выпустить из него воздух и поставить на вторую расстойку – она должна быть вдвое короче первой.

После второй расстойки сформировать из теста 6 булочек и выложить их для последней расстойки на противень или в формочки. Дать им вырасти вдвое.

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Выпекать булочки при 190°С в течение 25 минут. Готовые булочки обернуть полотенцем и выложить на решетку минимум на час.

Приготовление начинки. Отварить яйца, остудить. Мелко нарезать яйца и крабовые палочки. Добавить к ним нарезанный огурец, зелень, майонез, соль и перец. Смешать.

Булочки надрезать, слегка смазать мякоть горчицей. Выложить салат.

Сосиски поджарить до золотистого цвета в сливочном масле, выложить на начинку и полить домашний хот-дог соусом.

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