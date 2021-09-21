В американском штате Пенсильвания мужчина открыл огонь по толпе друзей и родственников, пришедших на день рождения ребенка.
Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошел на детском празднике из-за подарков. По словам шерифа, семейный конфликт быстро перерос в драку, а затем - в перестрелку. Мужчина достал девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет и три раза выстрелил в толпу из примерно 25 друзей и родственников.
В результате инцидента ранения получили три человека: 23-летний мужчина, 19-летняя женщина и 16-летний мальчик. Их доставили в больницы Питтсбурга с огнестрельными ранениями.
Когда прибыли полицейские, стрелок сдался. Его доставили в городскую тюрьму, где в тот же день ему должны были предъявить обвинения.
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Напомним, в американском штате Вирджиния произошла стрельба в школе.
Инцидент произошел в школе Heritage. По данным источников, огнестрельные ранения получили по меньшей мере двое человек. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.
Учащихся школы эвакуировали. Информации о нападавшем пока нет. На данный момент полиция проводит расследование.