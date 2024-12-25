Эксперт обратил внимание на повреждения, которые получил борт.

В среду, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный. Военный обозреватель Денис Попович считает, что борт был сбит.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Киев 24". Обозреватель обратил внимание на повреждения, которые получил самолет – они выглядели как пробоины от зенитной управляемой ракеты.

"Странная ситуация с самолетом, который сегодня упал на территории Казахстана, хотя должен был сесть в Грозном. Мы видели видео, где загадочные пробоины. Как по мне, это сбитие. Поскольку эти пробоины очень похожи на то, как работает зенитная управляемая ракета", – пояснил Попович.

Видео дня

Обозреватель добавил, что такая ракета приближается к воздушной цели, после чего срабатывает радиоподрыватель, а дальше – срабатывает боевая часть. Она выбрасывает облако обломков, которые и поражают летательный аппарат.

Катастрофа самолета в Казахстане

Пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с десятками людей на борту потерпел катастрофу 25 декабря в городе Актау на западе Казахстана. Из 67 человек погибли 38.

Известно, что 29 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 11 человек – в стабильно тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

О вероятности сбития борта в сети писали после публикации видео с обломками – на них четко были видны пробоины. Эту версию озвучил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко:

"Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждения от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей", – заявил Коваленко.

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