Проблемы у самолета начались во время перелета из Махачкалы в Актау.

Сегодня в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) - борт упал на территории аэропорта Актау, и видео поврежденного воздушного судна попало в социальные сети. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, изучившего видео- и фотодоказательства, самолет мог быть обстрелян российской ПВО.

"Очевидно, что на фюзеляже самолета присутствуют множественные повреждения от поражающих элементов, свойственных зенитно-управляемым ракетам средств ПВО", - акцентирует аналитик.

Согласно предварительной информации, пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines из-за сильного тумана был вынужден в столице Чечни сменить курс на Махачкалу. Однако позднее из Махачкалы был перенаправлен в Актау. При этом, согласно открытой информации, при заходе на посадку в аэропорту Актау у воздушного судна была проблема с неконтролируемым ростом высоты полета и скорости.

Исходя из этих данных, обозреватель приходит к выводу: проблемы у самолета начались во время перелета из Махачкалы в Актау.

"Все вышеизложенное не исключает вероятности поражения самолета российской ПВО, тем более что в районе Грозного этим утром как раз работали ЗРПК "Панцирь-С1"… Поражение гражданского самолета, с перепугу, российским ПВО в Грозном или по пути следования в Махачкалу представляет собой вполне уместную версию причины трагедии", — утверждает Коваленко.

Также росСМИ сообщают, что Azerbaijan Airlines приостановила выполнение рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу до тех пор, пока не будет выяснена причина крушения самолета в Актау.

В Казахстане упал пассажирский самолет - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines). Незадолго до крушения пилоты подали сигнал тревоги. По данным местных СМИ, возможной причиной происшествия мог стать отказ оборудования самолета.

Местное издание Tengrinews заявило, что на борту находились 67 человек, включая членов экипажа, — граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. После крушения выжило 28 человек, которые госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди выживших 3 детей.

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