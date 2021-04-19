То, насколько ловко новая администрация в Белом доме отреагирует на объединенную китайско-российскую угрозу, определит нашу эру.

Президент Джо Байден имеет дело с ужасным сценарием глобальных последствий: Китай и Россия усиливают стратегическое сотрудничество, нацеленное подорвать влияние США и подавить усилия американского президента объединить демократических союзников.

Это самое важное и пока не осознанное испытание для лидерства Байдена, которое может стать определяющим для его президентства, - пишет на страницах CNBC президент Atlantic Council, журналист и писатель Фредерик Кемп. На прошлой неделе Россия и Китай одновременно усиливали свою военную активность и угрожали суверенитету Украины и Тайваня соответственно. Это те две страны, чья ярко выраженная независимость - это оскорбление для Москвы и Пекина. Однако, их суверенитет также лежит в центре интересов США и их союзников.

Читайте такжеSüddeutsche: Запад может сделать 5 вещей, чтобы предотвратить новую войну в УкраинеДаже если действия Москвы и Пекина не приведут к военным вторжениям в Украину или Тайвань, масштабы и интенсивность их военных шагов требует немедленного внимания. Чиновники США и стран-союзников не нажились отбросить возможность того, что Россия и Китай делятся разведывательными данными, так же и растущую вероятность, что они все больше координируют действия и стратегии.

"Российское стягивание войск достигло точки, которая может обеспечить основу для ограниченного военного вторжения. Это то, к чему не только США, но и наши союзники должны отнестись серьезно", - сказал Комитету Сената по вопросам разведки директор ЦРУ Уильям Барнс.

Относительно Китая, то в ежегодных "Оценках угроз для США" от разведывательных управлений сказано: "Китай пытается использовать сомнения в решимости США в регионе, подорвать демократию Тайваня и расширить влияние Пекина". Также СМИ не обратили внимание на то, что отчет также предостерегает о "все большем стратегическом сотрудничестве России с Китаем с целью достижения собственных целей".

Отдельно вызовы со стороны Китая и России были бы не такими уж и страшными и под силу любому президенту США. Но если страны начнут действовать более сплоченно и слаженно, тогда мы увидим историю с большими последствиями, чем в любом шпионском романе Тома Клэнси. Это тот сценарий, для которого у США и их союзников нет ни стратегии, ни общего понимания.

Читайте такжеDie Zeit: "Северный поток-2" не может существовать, если Россия готовит наступление против УкраиныАвтор обращает внимание на публикацию в китайском издании Global Times, которая часто служит рупором для властей в Пекине. Это была редакционная статья с заголовком: "Связь между Китаем и Россией углубляется в то время, как союзы США разваливаются". В статье говорилось: "Наиболее влиятельные двусторонние отношения в Евразии - это широкое стратегическое партнерство между Китаем и Россией для координации для новой эры". Статья лишь слегка скрывала угрозы в адрес Японии и Южной Кореи.

"Китай и Россия понимают вес их связей. Честно говоря, ни одна страна в регионе не способна выстоять против Москвы или Пекина, не говоря уже о том, что вести битву против обоих государств одновременно. Идти на союз с США, чтобы противостоять Китаю и России, было бы катастрофой для любой страны", - говорилось в статье китайского издания.

В октябре отвечая на вопрос о возможности образования формального военного союза с Китаем российский президент Владимир Путин сказал: "Теоретически это вполне возможно". Во всяком ране, нет ничего теоретического в эскалации вокруг Украины и Тайваня.

В течение последней недели Россия стянула наибольшее количество войск вдоль границы Украины со времен аннексии Крыма в 2014 году. Украинское правительство сообщило, что Путин развернул у восточной границы страны более 40 тысяч солдат якобы для "военных учений" на две недели.

В то же время, Китай начал чаще отправлять свои военные самолеты в оборонительную зону Тайваня, увеличив количество вторжений до более чем 250 за текущий год. В минувший понедельник китайские военные отправили 25 военных самолетов к Тайваню. И это пока рекорд.

Читайте такжеThe Guardian: У границ Украины и Тайваня зарождается мир из "1984" ОруэллаАдминистрация Байдена на этой неделе ответила Путину кнутом в форме новых санкций и пряником, которым стало предложение встретиться. Во вторник Байден позвонил Путину, дав понять, что не ищет эскалации напряжения с лидером, которого всего месяц назад назвал "убийцей".

В среду госсекретарь Энтони Блинкен стоял рядом с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вместе они осудили российское стягивание войск. А затем в четверг Белый дом объявил о новых экономических санкциях против 38 российских субъектов, причастных к вмешательству в выборы и кибератакам. Также Вашингтон выслал 10 российских дипломатов и запретил финансовым институтам США торговать государственным долгом и бондами России.

Китайские вторжения в небо над Тайванем начались вскоре после того, как Госдепартамент ослабил правила для контактов чиновников правительства США с властями на острове. Блинкен сказал, что администрация обеспокоена "все более агрессивными действиями" Китая и стремится позаботиться, чтобы Тайвань "был способен защитить себя". США продемонстрировали новую поддержку острову, отправив неофициальную делегацию из бывших сенаторов и двух экс-заместителей Госсекретаря.

Но это драматическое противостояние больших держав началось в худшее время для администрации Байдена, которая не проработала еще и 100 дней. Вполне возможно, что Владимир Путин и Си Цзиньпин пытаются именно этим и воспользоваться: получить преимущество, прежде чем Байден сможет закрепить позиции, пересмотрев политику и восстановив лидерские позиции. Эти события также усложняют воплощение заботливо составленных планов американской администрации по методической последовательности действий, разумно указывая на то, что обновление США - это предпосылка для эффективного глобального лидерства.

Читайте такжеWP: Сильные ВВС Украины и отключение от SWIFT остановят наступление РоссииВ то же время, администрации Байдена приходится иметь дело и с рядом других внешнеполитических вызовов одновременно: от объявленного вывода войск США из Афганистана до усилий по возобновлению ядерных переговоров с Ираном, несмотря на удар по центру по обогащению ядерных материалов "Натаз".

Это многовато для любого нового президента. Однако, ловкость Байдена в решении объединенного и все большего вызова со стороны России и Китая станет решающей для нашей эры.

Вакцинация в Украине и летальные исходы

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech.

С 18 апреля прививки начнут делать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Вечером 23 марта в пгт Черноморское Одесской области умерла женщина-военнослужащая, которой накануне сделали прививку от COVID-19. Минздрав со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы сообщил, что причиной смерти женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Кроме того, 24 марта, в Черновцах умер провизор аптеки, который получил прививку 15 марта. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Также мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Расследование серьезных неблагоприятных случаев после иммунизации должны проводить группы по оперативному реагированию, созданные в каждом административном подразделении по охране здоровья в регионах.

С начала прививочной кампании в Украине прививки получили 445 тыс. 861 человек, из них получили первую дозу - 445 тыс. 859 человек.

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Перевод: Лесь Дымань