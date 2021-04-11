Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора подтвердили поддержку Украины на фоне российских провокаций.
Они осудили российскую кампанию по дестабилизации ситуации в Украине.
"Великобритания и США решительно выступают против российской кампании по дестабилизации Украины. Секретарь Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно уменьшить напряжение и выполнять международные обязательства, на которые согласилась в рамках ОБСЕ. Наша поддержка суверенитета Украины является неизменной", - заявил Доминик Рааб на своей странице в Twitter после разговора.
Читайте такжеРоссия в ОБСЕ отказалась объяснять стягивание своих войск к границе с УкраинойПо словам Блинкена, они "согласились относительно важности поддержки Украины на фоне односторонних провокаций РФ".
На сайте Госдепартамента США сообщается, что стороны "подчеркнули необходимость немедленного прекращения Москвой наращивания военного присутствия и подстрекательской риторики".
Поддержка от партнеров Украины на фоне провокаций РФ
- Раньше в Европарламенте призвали к жестким санкциям против РФ из-за Украины.
- Франция призвала Россию предоставить через ОБСЕ объяснение цели передвижения войск у границы с Украиной.
- В Министерстве иностранных дел Польши рассказали, что обеспокоены эскалацией активности российских войск у границы с Украиной.
- Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне обострения ситуации безопасности из-за действий России.
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