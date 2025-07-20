Райс раскритиковала администрацию предыдущего президента Джо Байдена за слишком медленную поставку оружия Украине в самом начале российского вторжения.

Ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России, является "поворотным моментом" в мирных усилиях по окончанию войны в Украине.

Такое мнение высказала бывший госсекретарь (2005-2009 годы) Кондолиза Райс, пишет The Hill. "Последняя неделя стала поворотным моментом", - высказала мнение она.

"Лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу - это то, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он будет уверен, что дальше идти нельзя, что он не сможет победить", - заявила экс-госсекретарь.

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Ее заявление прозвучало после того, как Трамп пригрозил, что США введут "жесткие" санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

При этом Райс признала, что введение вторичных санкций может быть сложным, указав на таких ключевых союзников России, как Китай и Индия, но заявила, что Кремль, вероятно, все равно будет испытывать трудности.

"Если вы Китай… с экономикой, которая не в лучшей форме… или Индия, которая действительно не хочет оказаться в проигрыше, возможно, вы задумаетесь, действительно ли стоит покупать российскую нефть по сниженным ценам", - сказала она.

Помимо этого Райс раскритиковала администрацию предыдущего президента Джо Байдена за слишком медленную поставку оружия ВСУ после вторжения РФ в 2022 году.

Госсекретарь времен президентства Джорджа Буша заявила комиссии, что если бы США предоставили Украине "все" в самом начале, когда "россияне были в затруднительном положении", Украина могла бы выиграть войну "с полным разгромом".

Усилия Трампа по прекращению войны в Украине

Поскольку все предыдущие усилия американского президента не увенчались успехом, он решил сменить позицию по отношению к своему российскому другу и пригрозил ему драконовскими санкциями, если тот не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

Несмотря на ультиматум Трампа, Россия не проказывает никаких признаков замедления в войне против Украины.

Ранее администрация Трампа согласилась поставить Украине больше оружия. Этот шаг стал отменой принятого Пентагоном решения приостановить некоторые поставки оружия.

Трамп также заявил, что США поставят Украине ракеты Patriot, а НАТО возьмет на себя основные расходы по поставке оружия.

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