Не Трамп: Си Цзиньпин имеет наибольшую власть над Путиным, - The Times

Китайский лидер не пытается вмешиваться в процесс завершения войны в Украине, ведь ее продолжение способствует стратегическим выгодам Китая.

Президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование относительно действий правителя России Владимира Путина в вопросе войны в Украине. Впрочем, настоящее влияние на диктатора имеет только лидер Китая Си Цзиньпин, пишет The Times.

В понедельник Трамп поставил Москве ультиматум - 50 дней на объявление прекращения огня. В противном случае он пригрозил введением 100-процентных тарифов на российский импорт.

Сработают ли санкции?

Московская фондовая биржа резко подскочила - инвесторы вздохнули с облегчением, надеясь, что действия США ограничатся символическим давлением. Россия экспортирует в США лишь 0,65% своего общего экспорта, поэтому прямые экономические последствия могут быть незначительными.

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Однако ключевая угроза - вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть. Это потенциально может нанести России серьезный удар, учитывая $192 млрд доходов от нефти в 2024 году. Но эксперты считают, что это, скорее всего, блеф: Пекин и Дели - главные потребители российской нефти - вряд ли изменят свою политику.

Китай поддерживает Россию - политически, экономически и, возможно, военно

Во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления "взаимной поддержки". Китай официально осудил американские тарифы как "незаконные санкции" и не скрывает своей приверженности к Москве.

Китай поставляет России товары двойного назначения, а также, по сообщениям разведки, новейшие оборонные технологии и даже боевую поддержку через наемников. Существуют доказательства, что китайские боеприпасы поступают в РФ через Северную Корею.

Издание отмечает, что под прикрытием дружбы Китай фактически подчиняет себе Россию. Пекин расширяет влияние в Центральной Азии, на Кубе и в Африке, вытесняя Москву из прежних сфер влияния. Зависимость РФ растет: от потребительских товаров до финансовых систем. Россия уже частично перешла на китайские платежные системы.

Разногласия в "стратегическом партнерстве"

Несмотря на показное единство, союз Китая и России далек от безупречного. Обе стороны активно шпионят друг за другом, и напряжение между ними время от времени всплывает в утечках информации и дипломатических маневрах.

Хотя Трамп пытается давить на Путина, настоящим арбитром в ситуации остается Си Цзиньпин. Его стратегическая выгода очевидна - затяжная война в Украине отвлекает Запад и усиливает зависимость России от Китая.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ультиматум Дональда Трампа, который требует от Москвы заключить соглашение с Киевом в течение 50 дней, похоже, не произвел особого впечатления на Кремль.

Официальные и неофициальные спикеры Кремля продолжили использовать старую риторику конфронтации, а российская армия осуществила очередные массированные удары по Украине сотнями дронов и десятками ракет.

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