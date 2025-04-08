Дом с темной историей: в Германии на продажу выставили виллу заместителя Гитлера

В 2019 году резиденцию полностью отреставрировали, а в наши дни объект охраняется как памятник архитектуры.

На острове Зильт в Германии расположена летняя резиденция, которая принадлежала бывшему главе Люфтваффе, заместителю Адольфа Гитлера, председателю Рейхстага и вице-канцлера Германии с 1941 по 1945 год, Герману Герингу. Этот дом с соломенной крышей и красивым видом на Северное море выставлен на продажу, пишет Bild.

Отмечается, что Геринг переехал в резиденцию "Мин Люттен" в 1937 году. После Второй мировой войны его приговорили к смертной казни за военные преступления. Тем не менее он покончил с собой в своей камере за два часа до исполнения приговора.

После этого вилла несколько раз переходила из рук в руки. С 1958 года дом принадлежал семье Биркеншток - династии производителей сандалий. Уже в 2019 году резиденцию продали и полностью отреставрировали.

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Продавцы заверяют, что после ремонта в доме восстановили исторические элементы и установили современные инженерные системы. Этот объект охраняется как памятник архитектуры и снова доступен для покупки.

Точная цена резиденции держится в строгом секрете. Тем не менее инсайдеры рассказали журналистам, что дом оценивают примерно в 15 миллионов евро.

В Европе дешево продают недвижимость - что известно

Напомним, что в Италии провинциальные городки продолжают раздавать дома за бесценок, пытаясь привлечь новых жителей. Например, чтобы стать владельцем заброшенного дома в Пенне, надо заплатить всего 1 евро.

Кроме того, в городок Йотене в Швеции продает землю по цене чашки кофе. В городе живет всего 5 тысяч человек, он расположен на берегу крупнейшего озера Скандинавии под названием Венерн.

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