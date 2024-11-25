Россия обменивается военным потенциалом и технологиями не только с Китаем.

Россия, вероятно, передаст Китаю технологии подводных лодок, которые подорвут доминирование Соединенных Штатов Америки "под водой".

Такое заявление сделал главнокомандующий ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе, адмирал Сэмюэл Папаро, выступая на Форуме безопасности в Галифаксе. Там он выразил обеспокоенность относительно военного партнерства двух стран, пишет Business Insider.

"Я ожидаю, что Россия предоставит КНР технологию подводных лодок, которая может положить конец американскому подводному господству", – заявил Папаро.

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Издание акцентирует, что господство подводных лодок является одним из ключевых вопросов для США. Особенно это касается Индо-Тихоокеанского региона.

В последние месяцы Китай становится все более напористым в этом регионе. Силы Пекина неоднократно нарушали воздушное пространство и воды Тайваня – ключевого партнера США. Также КНР проводила морские операции в "серой зоне" против Филиппин – союзника, которого США обязаны защищать в соответствии с договором.

Сейчас ВМС США имеют один из крупнейших в мире флотов подводных лодок. Однако у Китая самые большие морские боевые силы на планете.

Кроме того, Папаро акцентировал, что Китай "помог восстановить российскую военную машину, поставляя 90% полупроводников и 70% станков, которые восстановили эту военную машину".

Он описал двусторонние военные обмены между Пекином и Москвой как "определенный трансакционный симбиоз", в котором каждая страна удовлетворяет потребности другой. По мнению адмирала, США должны переосмыслить свою стратегию, учитывая эти обмены.

По словам Папаро, одним из способов, которым США уже реагируют на такое сотрудничество, является обмен разведданными в режиме реального времени с Японией и Южной Кореей в их сетях управления и обороны от баллистических ракет.

Примечательно, что адмирал подчеркнул – Россия обменивается военным потенциалом и технологиями не только с Китаем. Подобное сотрудничество ведется также с Северной Кореей и Ираном.

Подводные лодки: это стоит знать

Военный обозреватель Дэвид Акс писал, что подводные лодки в таких странах, как США, Великобритания и Австралия, находятся в критическом состоянии, и это вызывает тревогу. По его словам, худшая ситуация именно в Австралии. Отмечается, что именно подводные лодки могут стать главной составляющей "линии обороны" между Китаем и Тайванем, если КНР совершит нападение на островное государство.

Ранее WSJ писало, что Китай потерял свою самую новую подводную лодку. Известно, что инцидент, который китайские власти пытались тщательно скрыть и который ранее не разглашался, произошел на судостроительном заводе вблизи Уханя в конце мая или в начале июня 2024 года.

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