Подводные лодки разных стран мира находятся не в лучшем состоянии, будучи не готовыми к масштабным боевым действиям.

Штурмовая подлодка (Attack submarine) является решающим оружием в высокоинтенсивных войнах между противниками, которых разделяют океаны, считает военный обозреватель Дэвид Акс. По его словам, мобильные, скрытные и хорошо вооруженные корабли легко могут не только потопить флотилии вторжения, а также заблокировать боевые флоты противника, перерезать линии снабжения и "задушить" экономику, ограничив торговлю.

В своем материале для The Telegraph он уточнил, что вызывает тревогу то, насколько плачевное состояние имеют подводные лодки в таких странах, как США, Великобритания и Австралия.

"Именно в тот момент, когда они больше всего нуждаются в них для сдерживания Китая", - говорится в материале. Акс отмечает, что именно австралийский подводный флот последним оказался в кризисной ситуации. Только одна из шести подлодок класса Collins пригодна для боевых действий, еще несколько страдают, в частности, из-за коррозии.

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Поэтому Австралия уже сейчас планирует заменить дизель-электрические Collins на подержанные атомные лодки из США (начиная с 2030-х годов), так как они представляют собой гораздо большую угрозу из-за быстрого и дальнего передвижения под водой, тогда как дизельные подлодки могут также, но только на поверхности.

"Так что новые атомные лодки сделают австралийский флот намного опаснее. Но 3500-тонные лодки класса "Коллинз" - это единственный пилотируемый подводный потенциал Австралии на ближайшие шесть лет, если не дольше. И хотя новый класс малых роботизированных подлодок может дополнить "Коллинз", такие суда не имеют тяжелого вооружения - торпед Mark 48 и противокорабельных ракет "Гарпун"", - добавляет Акс.

По словам разных военных наблюдателей, именно подводные лодки могут стать главной составляющей "линии обороны" между Китаем и Тайванем в том случае, если КНР совершит нападение островное государство.

Сообщается, что, если бы американский, австралийский, британский и японский флоты - и, конечно, тайваньский - смогли собрать большую часть своих подлодок, они могли бы выступить против китайского флота мощным единым фронтом. Однако, в частности, у США еще год назад только 60% из 50 ударных подлодок ВМС США были готовы к бою. Однако эксперт подчеркивает, что из хорошего — японская подводная флотилия, которая состоит из 24 дизель-электрических ударных лодок находится в хорошей форме.

Тем временем, высший офицер ВМС США Лиза Франкетти отдала приоритет обслуживанию существующих кораблей, а не строительству новых.

"ВМС союзников должны привести свои ударные лодки в порядок. Смогут ли они это сделать и как быстро, может означать разницу между победой и поражением в любой предстоящей войне на Тихом океане", - подытожил обозреватель.

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Кроме того, возле Кубы "засветилась" новейшая подводная лодка РФ, она годами волнует НАТО. Сообщается, что она хорошо вооружена и способна атаковать наземные и морские цели практически без предупреждения.

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