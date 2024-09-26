Китайские власти пытались скрыть этот инцидент. Вполне возможно, что китайский персонал погиб или был ранен, когда подводная лодка затонула.

Новейшая китайская атомная ударная подводная лодка затонула. Это стало серьезной неудачей для одной из приоритетных программ вооружений Китая.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников. Инцидент, который китайские власти пытались скрыть и который ранее не разглашался, произошел на судостроительном заводе вблизи Уханя в конце мая или в начале июня 2024 года. И это постигло страну в то время, когда она упорно пытается расширить свой военно-морской флот, в том числе флот атомных подводных лодок.

США не знают, перевозила ли подводная лодка ядерное топливо во время затопления, но эксперты за пределами американского правительства считают, что это вполне вероятно.

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"Подводные технологии уже давно являются сферой преимущества США, но Китай настойчиво пытается сократить этот разрыв. Китай пытается диверсифицировать производство атомных подводных лодок. Оно было сосредоточено в северо-восточном городе Хулудао, но сейчас Китай переходит к производству атомных ударных подводных лодок на судостроительном заводе Учан вблизи Уханя", – пишет издание.

Согласно прошлогоднему докладу Пентагона о военной мощи Китая, в конце 2022 года Пекин имел 48 дизельных ударных подводных лодок и шесть атомных подводных лодок.

В докладе говорится о том, что целью Китая в разработке новых ударных подводных лодок, надводных кораблей и военно-морской авиации является противодействие усилиям США и их партнеров прийти на помощь Тайваню во время конфликта и достичь "морского превосходства" в пределах первой островной цепи – полосы территорий от Японского архипелага через Тайвань и Филиппины до Южно-Китайского моря.

Что известно о затонувшей лодке

Затонувшая подводная лодка класса "Чжоу" является первой из нового класса китайских атомных подводных лодок и имеет характерную Х-образную корму, которая призвана сделать судно более маневренным.

Подводная лодка была построена государственной компанией China State Shipbuilding Corp. и была замечена у причала на реке Янцзы в конце мая, когда она проходила окончательную оснастку перед выходом в море.

После того, как подводная лодка затонула, в начале июня туда прибыли большие плавучие краны, чтобы спасти ее со дна реки, согласно спутниковым фотографиям места происшествия.

Примечательно, что ни Народно-освободительная армия Китая, как называют китайскую армию, ни местные власти не признали этот эпизод.

Неудивительно, что ВМС НОАК пытаются скрыть тот факт, что их новая первоклассная атомная ударная подводная лодка затонула у пирса, сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

"В дополнение к очевидным вопросам относительно стандартов подготовки и качества оборудования, этот инцидент поднимает более глубокие вопросы относительно внутренней подотчетности НОАК и надзора за оборонной промышленностью Китая, которая уже давно страдает от коррупции", – подчеркнул он.

Первые публичные свидетельства того, что на верфи вблизи Уханя что-то не так, появились летом, когда Томас Шугарт, бывший офицер американских подводных лодок и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, написал серию постов в социальных сетях, в которых обратил внимание на необычную активность плавучих кранов, зафиксированную коммерческими спутниковыми снимками.

Шугарт предположил, что это мог быть инцидент, связанный с новым типом подводной лодки, но тогда он еще не знал, что она была атомной. Хотя подводная лодка была спасена, вероятно, пройдет много месяцев, прежде чем она сможет выйти в море. По словам Шугарта, вся лодка была заполнена водой.

"Придется очистить всю электронику. Возможно, придется заменить электродвигатели. Будет много работы", – пояснил он.

Американские официальные лица не обнаружили никаких признаков того, что китайские официальные лица брали пробы воды или окружающей среды на следы радиации. Вполне возможно, что китайский персонал погиб или был ранен, когда подводная лодка затонула, но американские официальные лица говорят, что не знают, были ли жертвы.

Шугарт говорит, что риск ядерной утечки, вероятно, низкий, поскольку подводная лодка не выходила в море, а ее реакторы, вероятно, не работали на высоком уровне мощности.

Флот Китая

Ранее стало известно, что Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы. "Фуцзянь" проводил испытания в Желтом море. "Шаньдун" находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня вместе с сопровождением. "Ляонин" с сопровождением находился в Филиппинском море к востоку от Тайваня.

Военный обозреватель Дэвид Акс заметил, что в военное время китайские авианосцы могли бы защищать десант, пересекающий Тайваньский пролив, и наносить воздушные удары по тайваньским силам с разных направлений. Они также могут выйти в Тихий океан, чтобы противостоять американским авианосным группам, направляющимся на защиту Тайваня.

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