Речь идет об увеличении производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины.

Администрация президента США Джо Байдена занимается запросом о дополнительном финансированим Украины.

Как сообщил начальник отдела закупок армии Даг Буш CNN, запрос будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

По его словам, детали документа еще должны быть определены Административно-бюджетным управлением.

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"Но я думаю, что у нас будут очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса по продолжению финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", — сказал Буш.

Война в Украине - помощь США

Как недавно сообщал УНИАН, общий объем помощи, которую США выделяют Украине, превысила объемы помощи любой другой стране. Эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд. Отмечается, что $43,1 млрд - это военная помощь, $20,5 млрд - доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд - гуманитарная помощь.

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявлял, что Вашингтон хочет ускорить поставка военной помощи Украине.

В последний пакет помощи США вошли различные комплексы, ракеты, боеприпасы, бронетехника и противотанковое оружие.

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