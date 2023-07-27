Сенатор считает, что США должны предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Штаты должны ускорить поставка военной помощи Украине.

Он призвал администрацию президента США Джо Байдена "начать двигаться с соответствующей скоростью", чтобы предоставить Украине"смертоносные инструменты, которые им нужны, чтобы закончить свою борьбу".

"Со своей стороны, поскольку мы работаем над обеспечением общей обороны, Сенат должен инвестировать в оборонно-промышленную базу, которая сможет обеспечить поддержку Украины со стороны Америки, одновременно вооружая наши собственные силы для сдерживания дальнейших угроз со стороны России и Китая", - добавил Макконнелл.

Видео дня

По его мнению, нерешительность и бездействие Белого дома приводит к тому, что некоторые ключевые силы и средства поздно прибывают на поле боя. Также сенатор убежден, что Украина должна получить дальнобойные ракеты от США.

"Удары на большие расстояния помогли бы Украине заставить российских оккупантов отступить, как наши друзья уже продемонстрировали, успешно применив британские крылатые ракеты Storm Shadow", - подчеркнул лидер республиканцев.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал УНИАН, 25 июля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью в 400 миллионов долларов.

Данный пакет помощи включает в себя различные боеприпасы, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование.

Всего США предоставили Украине военную помощь на сумму более 41 миллиарда долларов с момента вторжения России в феврале 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: