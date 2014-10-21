Сикорский опроверг заявление о предложении Путина поделить Украину

Вчера, в понедельник, 20 октября, американский журнал Politico процитировал Сикорского, якобы утверждавшего, что Путин предлагал Польше разделить Украину.

Читайте такжеСикорский: Путин думает, что мы "дегенеративные слабаки""Некоторые мои слова были интерпретированы в гипертрофированном виде. Подтверждаю, что Польша не участвует в аннексиях", - написал Сикорский в Twitter.

Rozmowa z Politico nie była autoryzowana i niektóre moje słowa zostały nadinterpretowane. Potwierdzam, że PL nie bierze udzialu w aneksjach. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 20 октября 2014

"Я также напомню, что В. Путин говорил об Украине как об искусственном государстве публично на саммите НАТО в Бухаресте в 2008", – добавил он.