Сикорский опроверг заявление о предложении Путина поделить Украину

08:35, 21 октября 2014
Мир
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Экс-министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский заявил, что некоторые его слова, по поводу того, что президент РФ Владимир Путин якобы предложил Туску разделить Украину, были неверно интерпретированы.

Сикорский заявил, что его слова были неверно понятны / Фото УНИАН

Вчера, в понедельник, 20 октября, американский журнал Politico процитировал Сикорского, якобы утверждавшего, что Путин предлагал Польше разделить Украину.

Читайте такжеСикорский: Путин думает, что мы "дегенеративные слабаки""Некоторые мои слова были интерпретированы в гипертрофированном виде. Подтверждаю, что Польша не участвует в аннексиях", - написал Сикорский в Twitter.

"Я также напомню, что В. Путин говорил об Украине как об искусственном государстве публично на саммите НАТО в Бухаресте в 2008", – добавил он.

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