Сикорский опроверг заявление о предложении Путина поделить Украину
Экс-министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский заявил, что некоторые его слова, по поводу того, что президент РФ Владимир Путин якобы предложил Туску разделить Украину, были неверно интерпретированы.
Вчера, в понедельник, 20 октября, американский журнал Politico процитировал Сикорского, якобы утверждавшего, что Путин предлагал Польше разделить Украину.
Читайте такжеСикорский: Путин думает, что мы "дегенеративные слабаки""Некоторые мои слова были интерпретированы в гипертрофированном виде. Подтверждаю, что Польша не участвует в аннексиях", - написал Сикорский в Twitter.
Rozmowa z Politico nie była autoryzowana i niektóre moje słowa zostały nadinterpretowane. Potwierdzam, że PL nie bierze udzialu w aneksjach.
— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 20 октября 2014
"Я также напомню, что В. Путин говорил об Украине как об искусственном государстве публично на саммите НАТО в Бухаресте в 2008", – добавил он.
Przypominam też, że V.Putin mówił o Ukrainie jako o sztucznym zlepku publicznie, na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008.
— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 20 октября 2014