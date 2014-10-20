Frankfurter Allgemeine: Напоминание о холодной войне

Об этом пишет Яспер фон Альтенбокум в своей статье «Напоминание о холодной войне», опубликованной на сайте газеты Frankfurer Allgemeine.

Поиски иностранной подводной лодки у побережья Швеции подтвердили опасения Швеции о том, что Россия снова достала из нафталина советскую доктрину безопасности на Балтийском море. Во время холодной войны она была направлена ​​на контроль внутреннего моря – с периодическим, некоторые говорят: систематическим нарушением шведского нейтралитета. Но тогда еще Польша входила в состав Организации Варшавского договора, страны Балтии были оккупированы Советами, и Финляндия вынуждена была принять господство Москвы. Для Москвы Швеция всегда была под (не совсем необоснованным) подозрением в сотрудничестве с НАТО - насколько это была правда, выяснилось только после распада Советского Союза в девяностые годы.

Вопрос, как Швеция будет вести себя в «чрезвычайной ситуации», для советского флота всегда стоил «визита» к шведскому побережью. Но только один раз, в октябре 1981 года, шведскому флоту удалось выудить из Балтийского моря доказательства советского любопытства. 28 октября тогда советская подводная лодка U137 села на мель рядом со шведской военно-морской базой Карлскруна. Предположительно, ее обнаружила не шведская разведка, а шведский рыбак, который предупредил флот. После этого правительство отклонило просьбу Советов, снять лодку с мели, после чего у шведских вод сосредоточился советский флот. Только когда Москва извинилась, шведский флот сопроводил подводную лодку в советские воды. Советский командир подводной лодки, как говорят, попрощался по радио словами: «До свидания!». После этого инцидента снова и снова были предположения и наблюдения, что советские подводные лодки проникли в шведские воды. Советский Союз не реагировал на шведские протесты: только за год до конфронтации перед Карлскруна была замечена советская подводная лодка возле острова Утё.

И даже после этого не было покоя. Шведско-советские отношения перешли из «кризиса подводных лодок» в другой, при этом дело никогда не доходило до серьезных столкновений. В октябре 1982 года за подводной лодкой у побережья охотились в течение многих недель, но никогда не было реальных доказательства того, что она там действительно была. В мае 1983 года подводную лодку обстреляли глубинными бомбами, затем охотились на нее целое лето, так и не схватив. Это продолжалось на протяжении восьмидесятых вплоть до девяностых годов, и напоследок была еще одна шведская торпедная атака на субмарину осенью 1992 года.

Истерия или кризис национальной безопасности?

Для шведского правительства это всегда была очень деликатная ситуация. С одной стороны, нужно было показать решительность и представить охоту на подводную лодку как вопрос национальной безопасности. С другой стороны, она вынуждена была признать, соответственно, что нейтралитет страны был нарушен, но в действительности мало что можно предпринять. Кроме того, оказалось, что у шведского флота не было средств, чтобы точно определить местонахождение других подводных лодок - особенно неловко было, когда оказалось, что они перепутали подводные мини-лодки с тюленями. Эти и другие казусы привели к новым теориям заговора. Многочисленные исследования выявили сегодня многие детали кризиса подводных лодок, в том числе и признание американцев, что при подобных нарушениях шведских территориальных вод, речь шла о «провокации» НАТО. Как это могло быть скрыто от шведского военного руководства и правительства в Стокгольме, до сих пор никогда серьезно не выясняли.

В Швеции на политической арене эти выводы всегда оценивались по одинаковой схеме. Сторонники нейтралитета - в основном левые во главе с социал-демократами - пытались занизить значение инцидентов или даже представить это как истерию, чтобы не быть вынужденными оправдываться. Противники нейтралитета и сторонники сближения с НАТО - во время «кризиса подводных лодок», а также сегодня, в основном, консервативные «умеренные» - всегда ругали и считали провокации с подводными лодками признаком слабости и ненадежности Швеции. Недавно коалиция во главе с «умеренными» в Стокгольме была заменена социал-демократической коалицией.