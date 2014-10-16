СМИ: В Европарламенте распалась прокремлевская фракция националистов

В связи с этим фракция фактически распалась, сообщает delfi.lv со ссылкой на LETA.

Учитывая тот факт, что для получения статуса группы необходимы представители семи стран ЕС, уход Григуле означет распад фракции.

Как заявила политик, она разочарована сотрудничеством с коллегами. Для нее неприемлемы, например, слова о том, что Евросоюз надо разрушить, а также действия депутатов, которые демонстративно поворачиваются спиной к флагу ЕС.

Читайте такжеАннексию Крыма поддержали европейские неонацисты и коммунисты (документ) О своих дальнейших планах Григуле пока не сообщает. Она может оставаться независимым депутатом, но шансы таких политиков повлиять на решения ЕП минимальны. Гораздо большим влиянием пользуются те, кто принадлежит к каким-либо фракциям.

Справка. Европа свободы и прямой демократии - возглавляемая британцем Найджелом Фаражом фракция "друзей Кремля" в Европарламенте, состоящая из праворадикальных политиков.