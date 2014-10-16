Путин советует Западу не оказывать давления на Россию

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в интервью сербской газете "Политика" накануне намеченного на сегодня визита в Белград Путин сказал: "Наши партнеры должны четко осознавать, что попытки давления на Россию путем односторонних, нелегитимных ограничительных шагов не приближают урегулирование, а лишь осложняют диалог".

"Надеемся, что партнеры осознают безрассудность попыток шантажировать Россию, вспомнят, чем чреват разлад между крупными ядерными державами для стратегической стабильности", - заметил он.

При этом Путин заявил о готовности к конструктивному сотрудничеству с западными партнерами.

По мнению Путина, для установления мира в Украине нужен внутриукраинский диалог с участием всех политических сил и регионов, в рамках которого необходимо обсудить конституционное устройство страны.

В интервью он отреагировал на выступление Барака Обамы на Генеральной Ассамблее ООН 24 сентября, в котором президент США осудил агрессию России против Украины, сказав, что РФ действует по принципу "сильный всегда прав".

Читайте такжеПутин угрожает США "ядерным разладом""Теперь президент Обама с трибуны Генассамблеи ООН включил "российскую агрессию в Европе" в число трех основных угроз для человечества на сегодняшний день, наряду со смертельной лихорадкой Эбола и террористической группировкой "Исламское государство". Вместе с ограничениями, введенными против целых секторов нашей экономики, подобный подход трудно назвать иначе как враждебным", - сказал Путин.

Вчера к этому же сентябрьскому выступлению Обамы в ООН обратился и российский премьер Дмитрий Медведев. "Мне очень грустно, - сказал Медведев в интервью американскому телеканалу CNBC, - что, говоря об главных угрозах человечеству, Обама на первое место поставил лихорадку Эбола, на второе – Россию и лишь на третье - "Исламское государство". Российский премьер назвал это "какой-то аберрацией в мозгах".

Между тем, в ходе состоявшейся в среду вечером видеоконференции Обама вновь включил украинский кризис в число трех главных мировых проблем, наряду с эпидемией Эболы и борьбой с джихадистской группировкой "Исламское государство".

Обама и лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии призвали Россию сделать больше для реализации договоренностей по установлению перемирия в Украине, достигнутых на встрече в Минске.

Напомним, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены. По официальным данным, почти 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

ЕС, США, Канада и Австралия в связи с ситуацией в Украине ввели в марте-сентябре санкции против ряда российских бизнесменов, политиков и компаний. В частности, некоторым банкам стало недоступно долгосрочное финансирование, а нефтегазовым компаниям запрещено поставлять оборудование для добычи на шельфе и трудноизвлекаемых запасов. Кроме того, под санкции попали предприятия российского ОПК. В ответ РФ в августе ввела эмбарго на поставки некоторых продовольственных товаров из ЕС и этих стран.