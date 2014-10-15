Китай заблокировал доступ к англоязычному сайту BBC
Доступ к англоязычным страницам Би-би-си заблокирован во всем китайском интернете.
Глава всемирной службы новостей корпорации Питер Хоррокс заявил, что речь идет о преднамеренной цензуре сайта Би-би-си и что китайским властям направлена жалоба, сообщает российская служба BBC.
Другие западные новостные сайты в Китае остаются доступными, как и раньше, и причина блокировки Би-би-си неизвестна.
Со времени Олимпиады в Пекине в 2008 году англоязычный сайт Би-би-си в Китае был обычно доступен.
Однако другие службы Би-би-си, в том числе китайская, периодически подвергаются блокировке с самого начала своей работы.
Читайте такжеВ Гонконге появился свой "Антимайдан"Телеканал BBC World TV, как и другие международные вещатели, нередко пропадает из эфира, особенно при освещении китайских новостей.
"Би-би-си сообщает объективные, достоверные новости миллионам людей по всему миру, и попытки цензурировать предоставляемую нами информацию лишь подтверждают важность информирования этих людей", - заявил Питер Хоррокс.
Последний раз доступ к англоязычной части сайта Би-би-си был перекрыт в апреле 2012 года, когда корпорация рассказывала о побеге из Китая правозащитника Чэнь Гуанчена.