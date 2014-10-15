Китай заблокировал доступ к англоязычному сайту BBC

Глава всемирной службы новостей корпорации Питер Хоррокс заявил, что речь идет о преднамеренной цензуре сайта Би-би-си и что китайским властям направлена жалоба, сообщает российская служба BBC.

Другие западные новостные сайты в Китае остаются доступными, как и раньше, и причина блокировки Би-би-си неизвестна.

Со времени Олимпиады в Пекине в 2008 году англоязычный сайт Би-би-си в Китае был обычно доступен.

Однако другие службы Би-би-си, в том числе китайская, периодически подвергаются блокировке с самого начала своей работы.

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"Би-би-си сообщает объективные, достоверные новости миллионам людей по всему миру, и попытки цензурировать предоставляемую нами информацию лишь подтверждают важность информирования этих людей", - заявил Питер Хоррокс.

Последний раз доступ к англоязычной части сайта Би-би-си был перекрыт в апреле 2012 года, когда корпорация рассказывала о побеге из Китая правозащитника Чэнь Гуанчена.