В Гонконге демонстранты парализовали работу правительственного комплекса

В то же время, студенты не стали предпринимать попыток блокировать остальные важнейшие административные здания, хотя угрожали это сделать в случае невыполнения их ультиматума до полуночи.

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Глава местной администрации Лян Чжэньин отказался идти на поводу у манифестантов и уходить в отставку. В то же время он поручил своему заместителю - главному секретарю, человеку "номер два" в правительстве Кэрри Лам как можно скорее вступить в диалог с лидерами протестного движения. Приветствуя начало переговоров, студенты заняли выжидательную позицию. Минувшая ночь выдалась спокойной и прошла без конфронтаций, сообщает ТАСС.

В городе первый рабочий день после двухдневных праздников. По свидетельству корреспондента, ряды демонстрантов значительно поредели. Тем не менее, отдельные группы активистов продолжают блокировать ключевые улицы в разных районах, что мешает движению транспорта. В центре города отменены занятия более, чем в 100 школах, закрыты многие офисы, магазины, некоторые отделения банков.

На фондовой бирже Гонконга открытие утренних торгов вновь сопровождалось падением котировок: индекс Хан Сен сократился более чем на 240 пунктов.

В штаб-квартире органов власти в районе Адмиралти, подходы к которой блокировали демонстранты, отменены все текущие мероприятия. Работающим там госслужащим велено сегодня не являться на работу.