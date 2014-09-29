Во французский Сенат попали ультраправые - BBC
15:35, 29 сентября 2014Мир
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На выборах в Европарламент в мае этого года политики правого направления также получили значительную поддержку избирателей.
REUTERS
Праворадикальная партия "Национальный фронт" (НФ) впервые получила два места в верхней палате французского парламента, сообщает BBC Украина.
Лидер партии Марин Ле Пэн назвала это "исторической победой".
Результаты французских выборов свидетельствуют о том, что правые партии могут получить контроль в Сенате после трех лет доминирования левых.
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На выборах в Европарламент в мае этого года политики правого толка также получили значительную поддержку избирателей.
Победа праворадикалов станет еще одним ударом по французскому президенту Франсуа Олланду, чья поддержка сейчас является рекордно низкой.
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