Во французский Сенат попали ультраправые - BBC

Праворадикальная партия "Национальный фронт" (НФ) впервые получила два места в верхней палате французского парламента, сообщает BBC Украина.

Лидер партии Марин Ле Пэн назвала это "исторической победой".

Результаты французских выборов свидетельствуют о том, что правые партии могут получить контроль в Сенате после трех лет доминирования левых.

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На выборах в Европарламент в мае этого года политики правого толка также получили значительную поддержку избирателей.

Победа праворадикалов станет еще одним ударом по французскому президенту Франсуа Олланду, чья поддержка сейчас является рекордно низкой.