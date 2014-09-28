Во Франции проходят выборы в Сенат – прогнозируют победу правых сил
На выборах в Сенат, верхнюю палату французского парламента, которые проходят сегодня, правые силы могут вернуть себе утраченные на выборах 2011 года позиции.
Согласно социологическим прогнозам, правоцентристский Союз за народное движение (Union for Popular Movement) может получить третий результат, а ультраправый Национальный фронт впервые попасть в Сенат, передает Радио «Свобода».
Правые партии контролировали большинство во французском Сенате с 1958 года, пока в 2011 году не проиграли другим партиям.
Верхнюю палату парламента Франции избирают не путем прямого всенародного волеизъявления, а путем голосования 88 тысяч региональных и местных выборных представителей.
Сенат имеет меньшее влияние на законодательный процесс, чем нижняя палата, – Национальное собрание. Последние сегодня контролирует Социалистическая партия президента Франции Франсуа Олланда.
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