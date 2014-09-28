Во Франции проходят выборы в Сенат – прогнозируют победу правых сил

Согласно социологическим прогнозам, правоцентристский Союз за народное движение (Union for Popular Movement) может получить третий результат, а ультраправый Национальный фронт впервые попасть в Сенат, передает Радио «Свобода».

Правые партии контролировали большинство во французском Сенате с 1958 года, пока в 2011 году не проиграли другим партиям.

Верхнюю палату парламента Франции избирают не путем прямого всенародного волеизъявления, а путем голосования 88 тысяч региональных и местных выборных представителей.

Сенат имеет меньшее влияние на законодательный процесс, чем нижняя палата, – Национальное собрание. Последние сегодня контролирует Социалистическая партия президента Франции Франсуа Олланда.

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