Американские военные нанесли новые удары по позициям исламистов в Сирии и Ираке

Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает Лента.ру.

Два удара были нанесены во вторник на северо-востоке Сирии к юго-западу от города Дейр-эз-Зор. В результате был уничтожен автомобиль с оружием, еще один получил повреждения.

По информации Sky News Arabia, налеты также осуществлены на цели в районе Алеппо и на командные пункты ИГ в Телль-эль-Абъяде. Бомбардировкам также подверглись позиции боевиков в Ираке к северо-западу от Багдада.

Читайте такжеИзраиль сбил военный самолет СирииОбщее количество ударов по позициям ИГ достигло 194, в том числе 16 – в Сирии, отметили в Пентагоне. Запуск ракет «Томагавк» и вылет самолетов производился с кораблей, находящихся в Красном море и Персидском заливе. Операция осуществлялась при поддержке Катара, Бахрейна, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как сообщал УНИАН, ВВС США при поддержке стран-союзников впервые атаковали позиции боевиков «Исламского государства» 23 сентября.