СМИ: Участников конференции ООН по вопросам коренных народов не выпускают из России

Об этом сообщил директор Центра содействия коренным малочисленным народам Севера, член Глобального комитета по подготовке конференции Родион Суляндзига, передают Ведомости.

По словам Суляндзиги, на паспортном контроле в ;«Шереметьево» 18 сентября у него забрали загранпаспорт, попросили подождать, а вернувшись, сообщили, что в паспорте не хватает страницы, и завели административное дело о нарушении режима госграницы.

В паспорте бывшего члена постоянного Форума ООН по коренным народам Анны Найканчиной в «Шереметьево» 19 сентября были надрезаны несколько страниц, говорит Суляндзига. Он считает, что причиной мог стать круглый стол, где он должен был быть сопредседателем.

Читайте такжеОмбудсмен обвиняет Россию в этнической дискриминации«Там будут говорить о развитии Арктики и эксплуатации ее природных ресурсов. Болезненный вопрос — конфликт интересов между коренными народами и нефтедобывающими промышленниками», - считает он.

Не пустить на конференцию пытались и председателя Саамского парламента Кольского полуострова Валентину Совкину. Она рассказала, что собиралась вылететь в Нью-Йорк из норвежского Киркенеса, куда добиралась на машине: утром у автомобиля порезали колеса, затем трижды останавливали на постах ДПС, но в итоге ей удалось добраться до аэропорта. У Совкиной давний конфликт с властями Мурманской области, которые, по ее мнению, не способствуют сохранению саамов.

Читайте такжеРоссия нарушает фундаментальные права и свободы коренного народа в Крыму - ЛутковскаяНе смог вылететь в Нью-Йорк и директор Международного фонда исследований и поддержки коренных народов оккупированного Крыма Надир Бекиров, рассказал бывший глава крымскотатарского меджлиса Мустафа Джемилев: 18 сентября его такси было заблокировано микроавтобусом, люди в балаклавах отобрали у него паспорт и скрылись.

«Бекиров вообще-то противник нашего меджлиса, но решили на всякий случай и его задержать», - говорит Джемилев.

По его словам, представители России в ООН пытались также сорвать выступление на конференции Джемилева и нынешнего руководителя меджлиса Рефата Чубарова, заявив письменный протест, но ООН его отклонила.

«Власти не хотят допустить разговоров о статусе этих народов на международном уровне, потому что после крымской истории все эти вопросы актуализировались», - считает руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков

В погранслужбе ФСБ и МИД России не смогли прокомментировать ситуацию. Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев заявил, что не в курсе произошедшего.