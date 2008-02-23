В Турции столкнулись пассажирский и товарный поезда: есть пострадавшие

В Турции в результате столкновения пассажирского и товарного поездов пострадали не менее 45 человек, передает ИТАР ТАСС.

Инцидент произошел в 400 км к востоку от турецкой столицы. Всем пострадавшим помощь была оказана на месте.

Машинист товарного состава по непонятным причинам проигнорировал запрещающий сигнал на стрелке. Серьезных последствий удалось избежать лишь благодаря тому, что поезд шел со скоростью 20 км в час.