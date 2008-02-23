Путин о Косове: это палка о двух концах, когда-нибудь она ”треснет их по башке”

Страны, которые признают независимость Косова, не просчитывают результатов того, что они делают. "В конечном итоге, это палка о двух концах, и вторая палка треснет их по башке когда-нибудь", - с такой своеобразной оценкой ситуации на Балканах выступил президент России Владимир Путин. Переводя выступление уже на официальный язык, Путин заявляет, что последствия признания независимости Косово непредсказуемы.

Свой комментарий президент дал в Москве на неформальном саммите СНГ. "Прецедент Косово - это страшный прецедент. Он по сути дела взламывает всю систему международных отношений, сложившуюся даже не за десятилетия, а за столетия. И он, без всяких сомнений, может повлечь за собой целую цепочку непредсказуемых последствий", - сказал В.Путин.

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