Россиян могут заставить отмечать новый праздник - День "зеленых человечков"

В российской Госдуме предлагают учредить новый праздник - День "вежливых людей". С таким предложением выступает лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов, пишет российское издание "Известия".

Президент РФ Владимир Путин неоднократно лгал, что "вежливые люди" не имеют никакого отношения к России, однако позже был вынужден признать, что эти "зеленые человечки" являлись солдатами регулярной армии РФ. По его словам, они якобы обеспечивали безопасность во время проведения нелегитимного и не признанного мировым сообществом псевдореферендума, проведенного в оккупированном Крыму.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма.

По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России. 17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республика Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля. После аннексии Крыма Россия не прекратила попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать админздания.

16 апреля СБУ сообщила, что на территории Украины действует разветвленная агентурная сеть российских спецслужб, которую создавали с 2010 года.