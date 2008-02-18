Польша снимает вето на переговоры Россия-ЕС

Польша объявила странам Европейского Союза о том, что снимет свое вето на переговоры с Россией о новом Соглашении о партнерстве Россия-ЕС. Об этом заявил действующий председатель Совета ЕС, министр иностранных дел Словении Димитрий РУПЕЛЬ, передает News.Ru.

По его словам, эта тема затрагивалась в понедельник, 18 февраля, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

"Сегодня поляки сказали, что снимут свои возражения", - сказал Д.РУПЕЛЬ на пресс-конференции.

В свою очередь Верховный представитель ЕС по единой внешней политике и политике безопасности Хавьер СОЛАНА заявил, что ожидает скорого начала таких переговоров. Путь к ним открылся после визита премьер-министра Польши Дональда ТУСКА в Москву, полагает он.

"Если мы не согласны с Россией по каким-то вопросам в Совете Безопасности ООН, это не значит, что сотрудничество по другим вопросам не будет продвигаться вперед", - отметил Х.СОЛАНА.

Как сообщалось, Россия в ноябре 2005 года ограничила поставки мяса с территории Польши, как объяснялось, в связи с грубыми нарушениями. Накануне саммита Россия-ЕС в Хельсинки, прошедшего в ноябре 2006 года, Польша наложила вето на начало переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве России и Евросоюза, потребовав в качестве предварительного условия отмены российской стороной запрета на импорт польского мяса и овощей.