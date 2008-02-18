Южная Осетия и Абхазия попросят Россию, СНГ и ООН признать их независимость
14:02, 18 февраля 2008Мир
1640 0
Самое главное уже есть...
Южная Осетия и Абхазия в ближайшее время обратятся к руководству России, СНГ и ООН с просьбой признать их независимость.
Как пишет «Газета.ру», об этом лидеры этих непризнанных государств Эдуард КОКОЙТЫ и Сергей БАГАПШ сообщили на пресс-конференции в Москве.
По словам С.БАГАПША, у двух непризнанных республик существует мирная программа движения к независимости. Он добавил, что у Абхазии и Южной Осетии есть самое главное в борьбе за независимость - это волеизъявление народов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter