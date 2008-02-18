Южная Осетия и Абхазия попросят Россию, СНГ и ООН признать их независимость

Южная Осетия и Абхазия в ближайшее время обратятся к руководству России, СНГ и ООН с просьбой признать их независимость.

Как пишет «Газета.ру», об этом лидеры этих непризнанных государств Эдуард КОКОЙТЫ и Сергей БАГАПШ сообщили на пресс-конференции в Москве.

По словам С.БАГАПША, у двух непризнанных республик существует мирная программа движения к независимости. Он добавил, что у Абхазии и Южной Осетии есть самое главное в борьбе за независимость - это волеизъявление народов.