Южная Осетия и Абхазия попросят Россию, СНГ и ООН признать их независимость

14:02, 18 февраля 2008
Мир
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Самое главное уже есть...

Южная Осетия и Абхазия в ближайшее время обратятся к руководству России, СНГ и ООН с просьбой признать их независимость.

Как пишет «Газета.ру», об этом лидеры этих непризнанных государств Эдуард КОКОЙТЫ и Сергей БАГАПШ сообщили на пресс-конференции в Москве.

По словам С.БАГАПША, у двух непризнанных республик существует мирная программа движения к независимости. Он добавил, что у Абхазии и Южной Осетии есть самое главное в борьбе за независимость - это волеизъявление народов.

 

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