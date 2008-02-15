Ехануров: Россия гораздо активнее сотрудничает с НАТО, чем Украина

Россия значительно активнее сотрудничает с НАТО, чем Украина, заявляет министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, сегодня во время торжественных мероприятий по случаю ввода в эксплуатацию жилого дома для военнослужащих Киевского гарнизона и членов их семей в Киеве по улице Бориспольской, 26-ж министр сказал: “Чтобы достичь хотя бы половины того уровня, которого достигла Российская Федерация в сотрудничестве с НАТО, нам необходимо больше работать в определенном направлении”.

“Мы будем очень стараться, выполним все программы и, думаю, через год-два подтянемся до уровня россиян в сотрудничестве с Альянсом”, – добавил он.

Ю.ЕХАНУРОВ заверил, что у Украины хороший уровень сотрудничества с НАТО, и это он почувствовал во время сегодняшней утренней встречи с председателем Военного комитета НАТО генералом Реймондом ЭНО.