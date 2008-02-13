Березовский встречался с Патаркацишвили за несколько часов до его смерти

Борис Березовский рассказал Associated Press, что о смерти Бадри Патаркацишвили ему рассказали члены семьи последнего.

По их словам, он умер около 23.00 (01.00 по киевскому времени среды) от сердечного приступа. Березовский добавил, что, хотя Патаркацишвили не был болен, во вторник при встрече он жаловался ему на сердце. «Я видел его вчера», - пояснил Березовский.

Газете.руБерезовский сказал, что ему пока ничего не известно об обстоятельствах смерти Патаркацишвили. «Мне ничего не известно, кроме того, что Бадри ушел в 11 часов вечера. Я узнал об этом сегодня поздно ночью, сразу же приехал к его дому, но там все было оцеплено полицией». По словам Березовского, тела покойного он не видел: «Я не видел его, поскольку все было оцеплено полицией».

Итоги экспертизы смерти бизнесмена Бадри Патаркацишвили будут объявлены сегодня, заявил представитель избирательного штаба бывшего кандидата в президенты Давид Шукакидзе.