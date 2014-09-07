Boeing-777 сбили ракетой "земля-воздух" с контролируемой боевиками территории - премьер Малайзии

Отчеты с места катастрофы малайзийского Боинга-777, сбитого над Донецкой областью 17 июля, являются "достаточно убедительными": по мнению следователей, самолет был сбит ракетой "земля-воздух" в районе, контролируемом пророссийскими боевиками.

Об этом заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, передает Украинская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Что нам нужно делать дальше - собрать вещественные доказательства, которые могут быть привлечены к суду, когда придет время, чтобы с их помощью доказать, что самолет был сбит ракетой", - сказал Разак.

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По словам премьер-министра Малайзии, следователям понадобится минимум несколько недель для поиска останков на месте крушения лайнера, перед тем, как дело может быть передано в суд.

Как сообщал УНИАН, Нидерландская администрация по вопросам безопасности планирует 9 сентября обнародовать предварительный рапорт по результатам расследования катастрофы малайзийского лайнера.

Администрация продолжит расследование причин катастрофы и планирует опубликовать окончательный рапорт до года от момента катастрофы.