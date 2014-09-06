Идентифицированы тела 193 жертв катастрофы Boeing 777
03:57, 06 сентября 2014Мир
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На прошлой неделе были идентифицированы останки еще десяти жертв катастрофы самолета Воеіпд 777 "Малайзийских авиалиний", после чего их количество достигло 193
REUTERS
Об этом сообщается на официальном сайте правительства Нидерландов, передает Еспресо.TV
Согласно сообщению, из десяти идентифицированных на прошлой неделе жертв катастрофы, шесть являются гражданами Нидерландов и четыре - других государств. Гражданство других не разглашается по просьбе посольств соответствующих стран, отмечается в публикации.
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Напомним, самолет Boeing 777 малазийских авиалиний сбили террористы в районе города Торез Донецкой области. Погибло 285 человек, среди них 80 детей.
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