ЕС: Россия больше не является стратегическим партнером Европы

"Этих партнерских отношений больше нет: с этого момента Россия уже не является стратегическим партнером ЕС", - заявила новоизбранный высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, передает "ЕвроПравда".

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По мнению Федерики Могерини, действия России в отношении Украины идут вразрез с предыдущими договоренностями, которые были объявлены в Женеве, Нормандии и Берлине.

"Путин никогда не уважал и не желал выполнять обязательства, Он не хотел перемен, зато поддерживал сепаратистов, особенно в ситуации с малайзийским авиалайнером. Расстояние между обязанностями и конкретным поведением сейчас очень велико", - подчеркнула Федерика Могерини.

Она также сказала, что ЕС и дальше будет вводить санкции против России, поскольку не видит другой альтернативы.

"Военная агрессия, провокации России приводят к тому, что европейская дипломатия не имеет другой альтернативы, как далее ввести санкции - это единственный инструмент в этой политике", - сказала она.

Высокий представитель ЕС убеждена, что сегодня каждая страна должна самостоятельно выбирать свое европейское будущее, невзирая на то, нравится это России или нет и может ли это вредить ее интересам.

По такому принципу строились стратегические партнерские отношения ЕС и России. Однако Россия их нарушила.

Федерика Могерини констатирует, что эмбарго, введенное Россией на импорт продуктов на свою территорию, в первую очередь бьет по ее гражданам. "В этой ситуации Кремль действует против своего собственного народа", - подчеркнула политик.