Первый визит главы МИД Италии, председательствующей в ЕС, будет в Киев
14:08, 01 июля 2014Политика
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Министр иностранных дел (МИД) Италии Федерика Могерини осуществит первый визит в Киев после начала председательства Италии в Евросоюзе.
REUTERS
Об этом на своей странице в "Твиттере" написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Италия с сегодняшнего дня председательствует в ЕС. Первый международный телефонный разговор главы МИД Федерики Могерини в этом качестве был со мной, и ее первый визит будет в Киев”, - сообщил Павел Климкин.
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Отметим, что 1 июля к Италии от Греции перешло председательство в Евросоюзе. Этот пост занимается в течение полугода одной из стран ЕС. Председательство Италии продлится до 31 декабря, затем ее сменит Латвия.
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