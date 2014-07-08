Италия сможет выдавать украинцам больше многократных шенгенских виз

Об этом на переговорах в Киеве договорились министры иностранных дел Украины и Италии Павел Климкин и Федерика Могерини, передает радио "Свобода".

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"Я лично поблагодарил Федерику Могерини за готовность работать и в контексте будущего безвизового режима для украинцев, и в контексте - до его окончательного достижения - содействия предоставлению гораздо большего количества многократных многолетних виз", - сообщил Павел Климкин после переговоров.

В мае этого года Украина закончила первую фазу Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом, и перешла к выполнению второй фазы, которая заключается во внедрении ряда нововведений, среди которых - выдача украинцам биометрических паспортов, реформирование системы управления миграцией.