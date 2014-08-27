Молдова снизит зависимость от "Газпрома" запуском газопровода из Румынии

Молдова отмечает сегодня 23-ю годовщину государственной независимости, в программе праздничных мероприятий - церемония запуска румынско-молдавского газопровода.

Как передают РИА Новости, утром 27 августа первые лица страны возложили цветы к памятнику молдавскому господарю Стефана Великого. В торжественной церемонии приняли участие президент страны Николай Тимофти, премьер-министр Юрий Лянкэ и спикер парламента Игорь Корман, а также находящиеся в Кишиневе с официальным визитом премьер Румынии Виктор Понта, европейский комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, дипломаты, политики и члены гражданского общества.

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После торжественного митинга Эттингер, Лянкэ и Понта отправились в приграничный город Унгены, где в 13.00 начнется церемония запуска румыно-молдавского газопровода. Ранее представители министерства экономики Молдовы распространили сообщение, что трансграничный газопровод "Яссы-Унгены" должен соединить газотранспортные системы двух стран и диверсифицировать источники поставок газа в Молдову. Деньги на реализацию этого проекта частично выделил Евросоюз.

Открытие магистрали откладывалось с декабря прошлого года. В начале августа Кишинев и Бухарест подписали соглашение о подключении к газопроводу обеих сторон.

В настоящее время все потребности Молдовы в газе обеспечивает российский «Газпром». В 2014 году страна планировала импортировать около трех миллиардов кубометров газа, включая поставки в Приднестровье.