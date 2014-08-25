НАТО не признает «президентские выборы» в Абхазии
18:12, 25 августа 2014Мир
0 0
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что НАТО не признает результаты „президентских выборов” в грузинском регионе Абхазия.
REUTERS
Соответствующее заявление распространено в понедельник в Брюсселе штаб-квартирой альянса, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
«НАТО не признает выборы, проведенные 24 августа в грузинском регионе Абхазия. Эти выборы не способствуют мирному и прочному урегулированию ситуации в Грузии. Союзники по НАТО не признают регионы Грузии Абхазию и Южную Осетию как независимые государства», - сказано в заявлении.
Читайте такжеЕС не признает „президентские выборы” в АбхазииКроме того, Альянс вновь заявил о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter