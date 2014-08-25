Украина не признает легитимность «президентских выборов» в Абхазии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

«Украина не признает легитимность так называемых «президентских выборов», которые были проведены вопреки принципам международного права, ценностей демократии и прав человека в Абхазии, Грузия, 24 августа 2014 г.», - отмечается в заявлении.Читайте такжеВ Абхазии проходят досрочные выборы президента

Украина подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных международным сообществом границ и политику непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии, подчеркнули в МИД.

Как говорится в заявлении, Украина выступает за урегулирование конфликта на территории Грузии на основе принципов и норм международного права.

Как сообщалось, в непризнанной миром Абхазии 24 августа провели досрочные «президентские выборы». На них побеждает Рауль Хаджимба.Читайте такжеПрезидент Абхазии заявил, что подает в отставку

Россия оказывает финансовую поддержку сепаратистской Абхазии. В этом регионе находится 4 тысячи российских военных.

Грузия назвала эти выборы нелегитимными.