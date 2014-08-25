Премьер Франции объявил об отставке правительства - СМИ
13:06, 25 августа 2014Мир
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Президент Франции принял отставку правительства.
REUTERS
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс сегодня объявил об отставке правительства, передает агентство Франс Пресс.
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Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку и поручил Вальсу сформировать новый кабинет министров, передает РИА Новости.
Ожидается, что это произойдет 26 августа.
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