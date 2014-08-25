Премьер Франции объявил об отставке правительства - СМИ

13:06, 25 августа 2014
Мир
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Президент Франции принял отставку правительства.

REUTERS

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс сегодня объявил об отставке правительства, передает агентство Франс Пресс.

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Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку и поручил Вальсу сформировать новый кабинет министров, передает РИА Новости.

Ожидается, что это произойдет 26 августа.

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