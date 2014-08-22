В Малайзии день траура: из Амстердама доставили первые 20 тел жертв катастрофы Боинга (фоторепортаж)

В Малайзию доставили тела и останки 20 граждан страны, которые погибли в результате авиакатастрофы рейса МН17 на Донбассе.

Специальный чартерный самолет из Амстердама приземлился в аэропорту Куала-Лумпур в 10 утра по местному времени (5.00 по киевскому). Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на AP.

22 августа в Малайзии объявлено днем траура, государственные флаги будут приспущены по всей стране, объявлена национальная минута молчания.