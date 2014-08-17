Малайзия будет добиваться суда для виновных в катастрофе Боинга 777

Об этом заявил министр обороны страны Хишамуддин Хусейн, сообщает ИТАР-ТАСС.

”Органы прокуратуры совместно с внешнеполитическим ведомством изучают все аспекты данной процедуры”, - сообщил он.

По словам министра, ”неважно, где этот суд состоится - в Малайзии, в Украине либо же это будет международный процесс”. ”Мы не намерены молча сидеть”, - подчеркнул Хусейн.

Читайте такжеВР ратифицировала соглашение с Малайзией по расследованию катастрофы "Боинга"

В настоящее время приоритетной задачей является возвращение тел погибших в авиакатастрофе на родину, указал глава ведомства.

Как ожидается, 22 августа в Куала-Лумпур прибудет первый самолет, который доставит из Амстердама останки 22 малайзийцев, погибших во время крушения Boeing 777 в Донецкой области.

Ранее правительство Малайзии объявило в этот день траур по всем жертвам трагедии.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые были на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.