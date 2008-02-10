Кремль предупредил Киев и Тбилиси: ”определенные последствия” вместо права вето

В случае вступления Украины и Грузии в НАТО Россия может предпринять определенные шаги. Как сообщил первый вице-премьер РФ Сергей Иванов на пресс-конференции в Мюнхене, "Украина и Грузия - самостоятельные государства, и Россия, конечно же, не может использовать право вето в отношении их политики…Но за этим могут последовать определенные последствия, поскольку военная структура НАТО приближается все ближе и ближе к границам России", - отметил С.Иванов, сообщает РБК.

Он также сообщил, что Россия не пытается вести себя агрессивно. "Просто мы пытаемся представить полную картину формирования военной структуры вблизи российских границ", - сказал С.Иванов.

Кроме того, С.Иванов сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение принять участие в апрельском саммите НАТО.