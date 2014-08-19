Израиль и Палестина на сутки продлили перемирие

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на правительственный источник в Иерусалиме.

Как заявил в понедельник вечером участвующий в консультациях в египетской столице член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк, это необходимо для завершения непрямых переговоров с израильтянами.

Ранее источники в объединенной палестинской делегации заявляли о том, что достигнута принципиальная договоренность о продлении перемирия, которое может продлиться месяц.

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По данным арабских телеканалов, враждующие стороны за это время должны будут приступить к обсуждению ключевых спорных вопросов, по которым они пока не могут прийти к согласию. Это, в первую очередь, касается открытия аэропорта в Газе, создания там морской гавани, освобождения заключенных и обмена двух пропавших в секторе израильских солдат.

Пятидневный режим прекращения огня, введенный 13 августа, истек в 00:00 19 августа.